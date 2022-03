Difesa: generale Graziano, presto 5 mila militari Ue, puntiamo a 60 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Ue dispone del potere politico ed economico, quello militare rappresenta un moltiplicatore di potenza". Lo ha detto il generale Claudio Graziano, presidente del Comitato militare Ue a "Restart" in onda stasera su Rai2. "Tra poco verrà applicata la bussola strategica, la direttiva politica su come impostare la Difesa europea - ha continuato -. La Ue si impegna a spendere di più e a realizzare per la prima volta una capacità di risposta rapida immediatamente disponibile. Sessantamila mila militari è l'ambizione massima ma adesso concretamente disporremo di cinquemila militari terra aria cielo. L'Europa deve raggiungere un'autonomia strategica". Secondo Graziano, l'Europa risponde bene nell'emergenza, è più riluttante nelle situazioni di pianificazione. "In quattro ore ha deciso lo stanziamento di 500 milioni di euro in assistenza anche con armamenti letali per l'Ucraina, è stato un momento veramente storico, una decisione mai presa". (Rin)