Paesi Bassi-Italia: Istituto cultura Amsterdam presenta recital "Questo è stato"

- L'Istituto italiano di cultura di Amsterdam presenta "Questo è stato", un recital letterario con Sabrina Modenini, tratto dall'omonimo libro di Piera Sonnino, con adattamento e regia di Andrea de Manincor e la produzione di Enrico Carretta. Lo riferisce una nota. Nel recital, "un manoscritto viene ritrovato, pagine battute a macchina conservate per quasi mezzo secolo. Dieci anni dopo il ritorno alla vita, Piera Sonnino ha trovato il coraggio, la misura, la forza per sublimare in racconto la tragedia della deportazione e dello sterminio di tutta la sua famiglia - i genitori, i tre fratelli e le sue sorelle - nei campi di concentramento nazisti. Pagine straordinarie di scrittura per la capacità di restituire l'accerchiamento quotidiano e metodico, l'erosione della libertà e della dignità umana subita dagli ebrei italiani dopo le leggi razziali, fino alla catastrofe finale di Auschwitz. Un'attrice racconta una storia dolorosa. Il dramma di una famiglia ebrea al cospetto delle leggi razziali. Cinque lunghissimi anni vissuti nell'incubo. Piera Sonnino, unica sopravvissuta di una grande famiglia di ebrei, trova il coraggio di raccontare il proprio dramma. Il lavoro vuole essere una meditata testimonianza di un vissuto nel campo di concentramento di Auschwitz. Sono passati settanta anni dalla liberazione del lager ma l'orrore di quello che i russi hanno trovato rimane sempre vivo". Lo spettacolo si svolge in lingua italiana con sovratitoli in olandese curati dall'Istituto Italiano di Cultura e tratti dalla traduzione "Zo was het. Een Italiaanse familie in Auschwitz" di Anthonie Kee, pubblicato nel 2007 dalla casa editrice Athenaeum - Polak & Van Gennep. (Com)