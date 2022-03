Covid: Bernini (FI), allentamento restrizioni sia graduale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- Il 31 marzo finisce giustamente lo stato d’emergenza, ma il Covid non si abolisce per via burocratica, quindi niente improvvide fughe in avanti. Lo afferma la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. “Purtroppo occorre ancora prudenza”, prosegue. “Gli attuali positivi al Covid sono tornati sopra il milione e la pandemia sta riprendendo quota in tutta Europa, tanto che si parla di una possibile sesta ondata. È chiaro infatti - aggiunge - che fra le concause della ripresa dei contagi c’è un generale allentamento dell’attenzione, oltre alla drastica riduzione delle nuove vaccinazioni”. (Rin)