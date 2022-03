Roma: bunker Monte Soratte e paura per guerra, associazione "è museo e non può essere altro" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe dovuto servire ad ospitato il governo italiano e il presidente della repubblica in caso di attacco atomico sulla Capitale. I lavori, solo parzialmente terminati, si protrassero fino al 1972, quando, per ragioni ancora incerte, vennero bruscamente interrotti. Dal 2010 i volontari dell’associazione lo hanno reso visitabile ed è diventato un museo “che racconta della guerra –dice Cecchini-. Un racconto che facciamo per lo più ai più giovani con visite scolastiche, per dare a generazioni che, contrariamente alle precedenti, non hanno testimonianze diretti della guerra dai nonni. Guerra, ciò che è stata e che non deve più accadere”. (Rer)