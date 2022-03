Roma: bunker Monte Soratte e paura per guerra, associazione "è museo e non può essere altro" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A farlo costruire 1937 fu Benito Mussolini, e sarebbe dovuto servire da rifugio antiaereo per le alte cariche dell’Esercito italiano in caso di attacco sulla vicina Roma. Con un dedalo di 4 chilometri di gallerie, il bunker costituisce ancora oggi, una delle più grandi ed imponenti opere di ingegneria militare in Europa. Ad usarlo, invece, furono i tedeschi durante la seconda guerra mondiale che vi si ripararono dai bombardamenti Alleati per 10 mesi. Dopo la ritirata verso nord, seguirono anni di abbandono fino al 1967, durante gli anni della guerra fredda, che tornò ad essere ciò per il quale venne costruito: un bunker che, dato il periodo storico, assunse anche il grado di “anti-atomico”. (segue) (Rer)