Milano: De Corato, agenti aggrediti in Porta Venezia, criminalità fuori controllo,

- Ieri mattina tre agenti sono stati aggrediti da tre uomini con precedenti penale tra via Lecco e viale Vittorio Veneto, nel quartiere di Porta Venezia. "A Milano la criminalità straniera è fuori controllo - commenta l'assessore regionale a sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato -. A impedire il regolare lavoro delle forze dell'ordine sono stati, ancora una volta, dei malviventi extracomunitari pluripregiudicati, un gambiano, un etiope e un egiziano. È inammissibile che dei criminali con condanne penali alle spalle siano ancora in Italia, a piede libero, a commettere simili violenze contro i nostri agenti. De Corato sottolinea come quello di ieri non sia stato l'unico episodio accaduto nel fine settimana: "Sempre ieri, in serata, in piazzale Cuoco due delinquenti di nazionalità marocchina hanno derubato un 50enne, per essere poi, fortunatamente, fermati in via Pier Candido Decembrio. Non poteva mancare, infine, anche un arresto, questa volta in piazzale Gabriele Rosa, zona Corvetto, per detenzione di sostanze stupefacenti. Protagonisti un marocchino e un algerino". "I numerosi episodi di cronaca confermano, ancora una volta, la pericolosa escalation di violenza che sta sempre più caratterizzando Milano - aggiunge il consigliere regionale -. Senza dubbio l'introduzione del taser può facilitare gli agenti nella fase dell'arresto, senza che debbano ricorrere al corpo a corpo. In passato la sola esibizione della pistola elettrica faceva desistere i delinquenti". (Com)