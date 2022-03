Energia: Spagna, ministra Ribera inaugura primo impianto industriale di idrogeno verde a Mallorca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per la Transizione ecologica, Teresa Ribera, ha inaugurato oggi il primo impianto industriale di idrogeno rinnovabile della Spagna a Lloseta (Mallorca) come parte del progetto "Power to Green Hydrogen Mallorca", guidato da Enagás e Acciona Energia. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, la presidente del governo delle Isole Baleari, Francina Armengol, il presidente di Acciona, Jose Manuel Entrecanales e l'amministratore delegato di Enagás, Arturo Gonzalo. La produzione industriale di idrogeno rinnovabile nell'impianto sarà realizzata gradualmente e man mano che le infrastrutture e le attrezzature per il suo consumo saranno disponibili, nell'ambito del progetto sovvenzionato dall'Unione Europea, Green Hysland, di cui Power to Green Hydrogen Mallorca fa parte. L'Unione europea ha impegnato 10 milioni di euro per la sua realizzazione attraverso la Clean Hydrogen Partnership. "Questo progetto pionieristico inaugura uno sviluppo tecnologico che sarà molto importante nei prossimi anni, per sostituire il gas fossile con gas rinnovabili, come biogas, biometano e idrogeno ottenuto da energie rinnovabili", ha affermato la ministra Ribera. "Grazie a questi progressi ridurremo la nostra dipendenza dalle importazioni di idrocarburi, offriremo una soluzione per la decarbonizzazione di settori difficili da elettrificare, come l'industria o il trasporto pesante, e creeremo nuove imprese e nuovi posti di lavoro di qualità", ha concluso Ribera. (Spm)