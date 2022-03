Cina: Covid, Shanghai intensifica misure di controllo e prevenzione del virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La municipalità di Shanghai, nella Cina meridionale, ha rafforzato la normativa di prevenzione e controllo della Covid-19 nel quadro di recrudescenza del virus a livello nazionale. Lo riferisce l'emittente di Stato cinese "Cgtn", aggiungendo che otto aree sono state classificate a "medio rischio". I residenti sono stati sollecitati a non lasciare la città se non in caso di "assoluta necessità", mentre i viaggiatori in entrata e in uscita dovranno esibire un test dell'acido nucleico con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti alla partenza. La didattica in presenza è stata sospesa e sono stati chiusi 104 parchi, attrazioni turistiche, cinema e musei. Ospedali e cliniche hanno ampliato il personale incaricato di effettuare i test per la diagnosi del virus ed esteso gli orari di servizio. Supermercati e negozi di alimentari stanno inoltre ampliando le scorte di generi alimentari. Ieri la città ha segnalato 41 nuove infezioni sintomatiche e 128 asintomatiche, portando a 669 il numero totale di casi positivi registrati dall'inizio di marzo. (Cip)