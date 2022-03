Sanità: Parente (Iv), ripartiamo dal territorio, pubblico e privato insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel costruire la sanità del futuro bisogna partire dal territorio. La medicina territoriale è la prima cosa da sistemare. C'è bisogno di una rete che garantisca continuità assistenziale anche nelle emergenze. Non deve più succedere quello che è successo con la pandemia, durante la quale abbiamo trascurato i malati non Covid, andando ad allungare ancora di più le liste d'attesa". Lo ha detto la senatrice di Italia viva Annamaria Parente, presidente della commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama, intervenendo al convegno "La sanità di domani tra interrogativi e certezze", organizzato da Confcooperative Sanità. "Con l'arrivo della pandemia le famiglie con soggetti fragili si sono ritrovate da un giorno all'altro senza assistenza perché i centri diurni erano chiusi – ha ricordato Parente -. L'emergenza Covid ha messo in luce tutto quello che non funzionava prima e ora noi abbiamo il dovere di costruire una nuova sanità. La prima cosa da sistemare è il territorio, dobbiamo metterlo in sicurezza e superare la frammentazione dei sistemi regionali. Governo, parlamento e tutto il mondo della sanità devono trovare insieme delle soluzioni. Una delle strade è il partenariato pubblico-privato, partendo dall'esistente: le farmacie di servizi e le cooperative di medici di medicina generale. E' necessario garantire la continuità e l'intensità delle cure. E, a questo proposito, sono fondamentali le risorse umane. Abbiamo una carenza di infermieri paurosa e perciò bisogna investire nelle nuove assunzioni. Tuttavia, per far innamorare i giovani di questa professione è necessario ridarle dignità e, soprattutto, garantirle il giusto compenso", ha concluso. (Rin)