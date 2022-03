Covid: Costa, credo che finalmente ci potrà essere un'estate senza restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ciò che dobbiamo guardare con grande attenzione non è tanto il numero dei contagi, ma è la ricaduta e la pressione che questi contagi provocano sui nostri ospedali. Abbiamo bisogno che i nostri ospedali tornino e continuino l'attività primaria. C'è bisogno di recuperare il terreno perduto". Lo ha affermato Andrea Costa, sottosegretario al ministero della Salute ed esponente di Noi con l'Italia, a "In viva voce". Sull'allentamento delle misure restrittive, l'esponente dell'esecutivo ha aggiunto: "Siamo all'inizio di una fase nuova che inizia proprio con la fine dello stato di emergenza. Già dal 1° aprile ci saranno delle misure di allentamento. Sicuramente ci sarà una distinzione tra luoghi all'aperto e luoghi al chiuso; ci sarà una gradualità; ci sarà una seconda fase ragionevolmente nel mese di maggio e credo che, osservando i dati, finalmente ci potrà essere un'estate senza restrizioni". Infine, sui profughi dall'Ucraina Costa ha osservato: "Ad oggi sono circa 35 mila i profughi arrivati nel nostro Paese; tra l'altro, 14 mila minorenni, 17 mila donne. A tutti loro, offriamo assistenza sanitaria. Offriamo la vaccinazione per quanto riguarda il Covid, ma non solo: diamo anche loro la possibilità di vaccinarsi contro il morbillo, contro la polio. Quindi diamo un'assistenza sanitaria completa". (Rin)