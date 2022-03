© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri 20 profughi ucraini, 17 bambini e tre adulti, saranno accolti domani presso la casa pediatrica del Fatebenefratelli Sacco di Milano. Lo comunica su Twitter la vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al welfare, Letizia Moratti, che aggiunge come la macchina dell'accoglienza per i bambini e le loro madri stia proseguendo, grazie al lavoro di "Sedici Media" e della onlus "Iad Bambini Ancora". (Com)