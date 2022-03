Cooperazione: viceministra Sereni presiede Comitato congiunto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministra agli Affari esteri ed alla Cooperazione internazionale Marina Sereni ha presieduto la prima riunione annuale del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, alla quale hanno partecipato il direttore generale per la Cooperazione allo Sviluppo, Fabio Cassese, e il direttore dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Luca Maestripieri. Tra le iniziative deliberate, riferisce in una nota la Farnesina, il Comitato congiunto ha approvato l’estensione della dotazione finanziaria, per una cifra pari a 92 milioni di euro, del bando 2020 per la concessione di contributi a iniziative promosse dalle organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro. In particolare, la nuova dotazione finanziaria del bando 2020 consentirà di approvare tutte le iniziative risultate idonee sia per Paesi prioritari che per Paesi non prioritari di cooperazione, per un ammontare complessivo fino a 177 milioni di euro. "Si tratta di una scelta molto importante - ha sottolineato Sereni - che vuole valorizzare la qualità dei progetti presentati dalle Organizzazioni della Società Civile nell’ambito delle nuove procedure Aics e che indica la volontà di irrobustire per quanto possibile in maniera graduale la componente bilaterale della nostra cooperazione, dando seguito ad una delle raccomandazioni dell’Ocse-Dac che abbiamo assunto nella nostra programmazione triennale”(Com)