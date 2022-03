Puglia: Barone, approvato nuovo piano regionale politiche sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato approvato in giunta regionale il quinto piano regionale delle Politiche Sociali 2022-2024". L'annuncio in una nota della Regione Puglia: "Il piano individua sette aree strategiche, strutturate in 34 obiettivi che si attueranno in altrettanti interventi per obiettivo. Gli assi sono: sistema del welfare d'accesso; politiche familiari e tutela dei minori; invecchiamento attivo; politiche per l'integrazione delle persone con disabilità e la presa della non autosufficienza; promozione dell'inclusione sociale ed il contrasto alle povertà; prevenzione e contrasto di tutte le forme di maltrattamento e violenza su donne e minori e le pari opportunità e la conciliazione vita - lavoro". (segue) (Ren)