Roma: Meleo (M5s), su riqualificazione Rinascente al Tridente Gualtieri dimentica meriti di Raggi

20 luglio 2021

- Durante un sopralluogo in loco, oggi il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha annunciato la fine dei lavori di riqualificazione di via del Tritone e di via dei Due Macelli. "Il sindaco ha ringraziato correttamente la Rinascente per il finanziamento concesso e ha lodato questa positiva collaborazione tra pubblico e privato. Ma ha dimenticato di ringraziare chi ha dato vita a tutto questo: l'ex sindaca Virginia Raggi", afferma in una nota la capogruppo del Movimento 5 stelle in Assemblea capitolina, Linda Meleo. "Ricordo a tutti che questo progetto è stato concertato tra Virginia Raggi e La Rinascente e che è stato materialmente eseguito dal dipartimento Lavori pubblici con la mia gestione. Facile attribuirsi meriti non propri", prosegue Meleo. (segue) (Com)