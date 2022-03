Imprese: Cattolica Assicurazioni, raccolta premi complessiva cresce del 9,8 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La raccolta premi complessiva del lavoro diretto ed indiretto Danni e Vita di Cattolica Assicurazioni cresce del 9,8 per cento a 5.166 milioni di euro. Lo rende noto il gruppo, dopo che il Cda ha approvato i risultati al 31 dicembre 2021. Nel business Vita si riscontra un incremento del 16,6 per cento grazie alla crescita delle Unit Linked (+152,3 per cento). In aumento dell’1,4 per cento anche la raccolta del business Danni diretto grazie al Non Auto.(Rin)