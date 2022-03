Ucraina: ministero Difesa russo, iniziata evacuazione di massa da Mariupol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariupol è stata quasi totalmente sgomberata dai "militanti nazionalisti", l'evacuazione di massa della città è iniziata. Lo ha affermato il capo del Centro di controllo della difesa nazionale russo, Mikhail Mizintsev. "Oggi, a seguito di azioni efficaci, le formazioni della repubblica popolare di Donetsk, con il supporto di unità delle Forze armate russe, hanno mirato alla distruzione di quasi tutte le postazioni di tiro dei neonazisti nelle aree suburbane di Mariupol", ha dichiarato Mizintsev, spiegando che i corridoi umanitari stanno funzionando. La riuscita operazione di apertura della città ha permesso oggi, dalle 15 ore locali, le 14 in Italia, di aprire corridoi umanitari per l'uscita dei civili e di iniziare l'evacuazione di massa della popolazione, "da tempo tenuta in ostaggio dai neonazisti". Convogli con carichi umanitari sono stati prontamente formati e inviati immediatamente verso la città. Il primo di questi è già arrivato a Mariupol e ha consegnato 450 tonnellate di medicinali, generi di prima necessità e cibo, compreso quello per i neonati. Inoltre, per l'evacuazione dei residenti bisognosi di cure o feriti, sono stati predisposti 200 autobus. (Rum)