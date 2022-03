© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ad oggi sono circa 35 mila i profughi arrivati nel nostro paese, tra cui 14 mila minorenni e 17 mila donne. A tutti questi profughi offriamo un'assistenza sanitaria completa: offriamo la vaccinazione per il Covid ma non solo, gli diamo la possibilità di vaccinarsi contro il morbillo o la polio". Lo ha detto a "In Vivavoce" su Rai Radio1, il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. (Rin)