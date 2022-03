Imprese: Cattolica Assicurazioni, utile netto 2021 a 96 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Utile adjusted nel 2021 di Cattolica Assicurazioni è pari a 253 milioni di euro, in forte crescita rispetto al 2020 (192 milioni), e questo comprende la plusvalenza relativa alla cessione di Lombarda Vita pari a 104 milioni di euro. Lo rende noto Cattolica Assicurazioni, dopo che il Cda ha approvato i risultati al 31 dicembre 2021. L’utile netto è pari a 96 milioni di euro (contro i 36 milioni del 2020) e risulta in deciso miglioramento rispetto all’anno precedente pur scontando 164 milioni di svalutazioni (di cui 145 milioni legate alla svalutazione del goodwill delle società in joint venture con il gruppo Banco Bpm).(Rin)