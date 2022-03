Fvg: assessore Agricoltura, informazione e prevenzione contro allarme lupo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è spazio per norme regionali sul tema della difficile convivenza tra uomo e lupo, ma si può agire rafforzando prevenzione e informazione agli allevatori. Lo ha detto l’assessore alle Risorse agroalimentari e forestali del Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier, in audizione alla II commissione del Consiglio regionale. La seduta ha raccolto le esperienze dirette di allevatori e rappresentanti di aziende zootecniche del territorio, interessati a conoscere e valutare le azioni da intraprendere per una migliore convivenza con l’animale, sempre più presente nelle vicinanze delle abitazioni. "In attuazione delle direttive comunitarie, in tutta Italia sono vietati e sanzionati la cattura, l'uccisione, il disturbo, il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione del lupo", ha ribadito Zannier. "Si tratta di una evoluzione naturale, non indotta da una azione di ripopolamento da parte della regione", ha sottolineato l’assessore, sottolineando "la necessità di fornire informazioni tecnico scientifiche corrette e che non devono promettere interventi impossibili". Ai contributi regionali quale indennizzo danni si applica, infatti, la normativa europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale, che prevede il regime de minimis. (Frt)