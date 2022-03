Emilia Romagna: Colla, mezzo milione per progetti innovazione industriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalla creazione di modelli di comunità energetiche alla produzione di energia da fonti rinnovabili, fino alla mobilità delle merci in aree interportuali e al riutilizzo dei materiali di scarto, per giungere alla riduzione dell'impatto ambientale sull'intero ciclo di vita dei prodotti delle imprese calzaturiere.Sono alcuni degli ambiti di intervento dei sette laboratori per l'innovazione e la sostenibilità delle imprese emiliano-romagnole finanziati dalla Regione con uno stanziamento di 540 mila euro, per il biennio 2022/23. Progetti legati a settori che vanno dalla moda all'industria edile, dalla logistica sostenibile e alle comunità energetiche. I laboratori saranno realizzati nelle province di Ravenna, Parma, Modena, Bologna, Forlì Cesena e Ferrara". Lo ha riferito in una nota la Regione Emilia Romagna. (segue) (Ren)