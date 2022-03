Emilia Romagna: Colla, mezzo milione per progetti innovazione industriali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complessivamente sono state 23 le proposte progettuali presentate, con caratteristiche legate ai sistemi produttivi territoriali, e sostenute da gruppi che comprendono Enti locali, Camere di commercio, associazioni Clust-Er, centri per l'innovazione della Rete alta tecnologia, imprese, associazioni e università. L'assessore Vincenzo Colla ha spiegato: "I progetti finanziati dimostrano come sia possibile declinare lo sviluppo sostenibile in azioni strategiche territoriali che, attraverso co-progettazioni, permettano di costruire una società basata su buone pratiche. Si tratta di percorsi condivisi che attraverso approcci innovativi sono in grado di produrre benefici diffusi. Per questo rappresentano modelli da premiare e a cui guardiamo con grande attenzione per il futuro dell'Emilia-Romagna". I laboratori attiveranno percorsi di formazione, co-progettazione e sperimentazione di azioni pilota su ambiti tematici specifici quali economia circolare e simbiosi industriale, logistica e mobilità sostenibile delle merci, con l'obiettivo di supportare le imprese ad adottare nuovi modelli organizzativi per la produzione di beni e servizi. (Ren)