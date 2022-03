Difesa: flotta Airbus di Stato, sulle carlinghe la sola matricola identificativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aerei della flotta di Stato torneranno a esibire, sulle proprie carlinghe, i soli emblemi della Forza armata di appartenenza, le insegne della Repubblica e le sigle internazionali di riconoscimento. Lo ha deciso il ministero della Difesa secondo quanto riferisce una nota. "E' stato rimosso quindi il nome di Italo Balbo e ogni altro riferimento che esuli dai requisiti di identificazione richiesti in ambito internazionale. Gli aeromobili del 31mo Stormo sono utilizzati per il trasporto di Stato e per missioni di pubblica utilità, quali il trasporto sanitario d'urgenza di ammalati, di traumatizzati gravi e di organi per trapianti, nonché per interventi a favore di persone comunque in situazioni di rischio", conclude la nota. (Res)