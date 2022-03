Angola: Lourenco "a favore" delle autonomie locali, "prendiamo esempio da Capo Verde"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Angola, Joao Lourenço, si è detto a favore delle autonomie locali, e ha sostenuto che il Paese potrebbe trarre vantaggio dall'esperienza di Capo Verde per l'amministrazione dei territori. Intervenuto in conferenza stampa a margine del suo incontro con l'omologo capoverdiano José Maria Neves, riferisce l'agenzia di stampa "Angop", il capo dello Stato ha ribadito oggi l'impegno del governo angolano per l'attuazione delle autonomie locali. L'attuazione dei poteri locali, ha detto, dipende solo dall'approvazione del pacchetto legislativo all'esame in parlamento, osservando che perché questo avvenga è necessario il consenso tra le forze politiche rappresentate nell'Assemblea nazionale. Per Lourenco il mancato insediamento di enti locali nel Paese è "un'anomalia" politica. Nel suo intervento, l'omologo capoverdiano Neves ha osservato che Capo Verde è in linea con Luanda in questo processo, ricordando che i due territori hanno forti legami di cooperazione, con numerosi accordi firmati nell'ambito dell'Istruzione, Difesa, Petrolio, Diplomazia, Trasporti, Finanza e Amministrazione. La formalizzazione dei rapporti politico-diplomatici tra Angola e Capo Verde è stata ufficializzata il 30 agosto 1977. (Res)