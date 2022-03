Sicilia: stabilizzati precari storici del Teatro Bellini di Catania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 32 precari storici del Teatro Massimo Bellini sono entrati in servizio a tempo indeterminato. Lo ha annunciato in una nota la Regione Siciliana che precisato: "Questa mattina, nel foyer del teatro, hanno prestato giuramento di fedeltà alla pubblica amministrazione davanti al presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, all'assessore regionale allo Spettacolo, Manlio Messina, all'assessore alla Cultura del Comune di Catania, Barbara Mirabella, al commissario straordinario dell'Ente, Daniela Lo Cascio, e al sovrintendente Giovanni Cultrera di Montesano". E' intervenuto anche il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, sottolineando che "oggi è stato compiuto un atto di giustizia. Dopo quasi trent'anni il governo regionale ha messo fine, infatti, ad una situazione di incertezza e fragilità lavorativa che andava avanti da troppo tempo. Abbiamo fatto il nostro dovere. Avevamo preso questo impegno già nel 2019 e oggi, grazie agli sforzi dell'assessore Messina, di tutta la giunta e del commissario dell'ente, possiamo gioire per questo risultato concreto in linea con il percorso che dovrà mirare in tempi brevi ad integrare la pianta organica del Teatro Massimo Bellini, condizione necessaria per promuovere il suo rilancio nazionale e internazionale. In questi quattro anni abbiamo stabilizzato oltre 9 mila precari in vari settori della pubblica amministrazione e continueremo a farlo laddove sarà possibile". (Ren)