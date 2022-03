Energia: Conte, chiederò incontro con governo, rincari rischiano di fermare Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una finestra aperta sul mondo negli anni in cui si sono iniziate a scaricare a terra le molteplici conseguenze della globalizzazione" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- Il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, si è detto pronto ad incontrare il governo per confrontarsi sui provvedimenti contro i rincari energetici. Alla domanda se il M5s potrebbe richiederlo a breve, l'ex premier ha risposto: "Assolutamente sì, dobbiamo provvedere per almeno 2 trimestri, siamo in emergenza e non possiamo permettere che il Paese si fermi", ha spiegato. "Basterebbe intervenire con una rimodulazione delle accise e un meccanismo di solidarietà per trasferire da chi ha avuto più profitti alle categorie in difficoltà", ha aggiunto Conte.(Rin)