Ucraina: ministra Difesa Francia, abbiamo 500 militari in Romania e 4 caccia in Estonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito della guerra in Ucraina, la Francia ha attualmente 500 dei suoi militari sul territorio romeno, mentre in Estonia ci sono quattro caccia Mirage 2.000 per "assicurare la protezione dei cieli baltici". Lo ha detto la ministra della Difesa francese, Florence Parly, dalla base militare di Mont-de-Marsan. I nostri caccia "Rafale assicurano una missione di polizia del cielo per la Nato. Non sono preoccupata, questi Rafale assicurano una missione abituale, i nostri aviatori sono abituati a questo", ha aggiunto. "Quello che è preoccupante è il contesto della missione stessa. Dal 24 febbraio ci sono stati volti quasi quotidiani di aviatori da Mont-de-Marsans", ha detto ancora la ministra. "Sono voli lunghi, con armamenti di ultima generazione. È un messaggio che inviamo alla Russia anche se non siamo assolutamente in guerra con la Russia", ha affermato Parly. (Frp)