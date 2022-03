Energia: Coltorti (M5s), stop speculazioni su gas, tassare extra profitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Lavori pubblici e Infrastrutture del Senato, Mauro Coltorti, del Movimento cinque stelle, sottolinea che "sui prezzi del gas sono in corso speculazioni rocambolesche e così vale per il grano. Le bollette che stanno arrivando nelle case degli italiani registrano rincari non giustificati dall'aumento, più contenuto, dei costi di approvvigionamento. Stesso discorso - continua in una nota - vale per la farina: anche dopo una settimana di calo del costo i prezzi di pasta e pane sono aumentati fino a 13 volte, con picchi spaventosi in alcune città. Il governo sta lavorando a un decreto che potrebbe arrivare già a metà settimana per calmierare i prezzi dell'energia mettendo un tetto europeo all'acquisto di gas. La scorsa settimana, il premier Draghi e il ministro per la Transizione ecologica, Cingolani, hanno presentato a Bruxelles un piano per fissare un tetto massimo in tutta l'Ue sull'acquisto di gas naturale, ma, nell'ipotesi di un niet a un accordo europeo, il governo valuta la possibilità di misure equivalenti solo per l'Italia". (segue) (Com)