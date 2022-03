Fvg: Fedriga, Valle idrogeno con Slovenia e Croazia modello di sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Friuli Venezia Giulia contribuirà alla costruzione di una Valle idrogeno transnazionale con le Repubbliche di Slovenia e Croazia. Lo ha annunciato oggi il presidente della regione Massimiliano Fedriga, a margine della sigla della Lettera di intenti trilaterale tra i rappresentanti dei tre territori, firmata nella sede del ministero dell'Economia e dello Sviluppo sostenibile a Zagabria. Per il Friuli Venezia Giulia c’era l'assessore regionale alla Ricerca, Alessia Rosolen. “Con la lettera di intenti siglata oggi gettiamo le basi per un modello di sviluppo più sostenibile di un’area territoriale estesa nel cuore dell’Europa centro orientale che intende coprire tutti i segmenti della filiera idrogeno, dalla produzione, allo stoccaggio, al trasporto e distribuzione a beneficio di diverse categorie di utenti e più settori”, ha spiegato Fedriga. La firma di oggi conclude un percorso di collaborazione avviato diversi mesi fa per mettere a fattor comune competenze, soluzioni di ricerca e innovazione, opportunità di investimenti congiunti, tutti orientati all’utilizzo dell’idrogeno quale spinta verso la transizione energetica, la riconversione industriale e la decarbonizzazione. A Trieste si era tenuto il primo appuntamento tecnico nell’ottobre del 2021, a cui sono seguiti gli incontri di Nova Gorica a novembre 2021 e Zagabria a febbraio 2022. (Frt)