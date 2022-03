Russia: ministero Agricoltura propone divieto export di grano, segale, orzo e mais fino al 30 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Agricoltura russo ha presentato una bozza di decreto governativo sul divieto dell'esportazione di grano, segale, orzo e mais dal 15 marzo al 30 giugno. La proposta di legge è stata preparata insieme al ministero dell'Industria e del commercio. Dal 1 luglio 2021 al 10 marzo 2022, la Russia ha esportato 28,1 milioni di tonnellate di grano, ovvero il 30,3 per cento in meno rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo risultano in calo anche le esportazioni di orzo, del 34,7 per cento, e di mais, del 21,7 per cento. (Rum)