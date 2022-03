© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Emilia-Romagna sono state somministrate complessivamente 10.222.555 vaccini anti Covid. Sul totale, sono 3.764.132 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 93,7 per cento. Le terze dosi inoculate sono 2.697.347. Lo ha riferito la Regione Emilia-Romagna nel consueto report relativo alla campagna vaccinale anti Covid. (Ren)