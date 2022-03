Ucraina: ministro Giustizia britannico alla Corte penale internazionale, focus su incriminazione Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia britannico, Dominic Raab, visita oggi la sede della Corte penale internazionale (Cpi) a L'Aia per offrire l'aiuto di Londra nella raccolta di prove per perseguire il presidente russo Vladimir Putin per possibili crimini di guerra in Ucraina. Come riferisce l'emittente "Sky News", Raab incontrerà l'avvocato britannico Karim AA Khan per offrire "supporto tecnico nel punire i responsabili dei crimini di guerra in Ucraina". Il sostegno, secondo Raab, includerà anche "la priorità immediata di raccogliere e preservare le prove". "I comandanti russi che compiono crimini di guerra dovrebbero sapere che non possono agire impunemente", ha aggiunto il ministro, avvertendo che è prevista la pena del carcere per coloro che dovessero appoggiare le azioni di Putin. Il Regno Unito offrirà dunque una serie di aiuti per la raccolta delle prove, dall'analisi della polizia e dei militari alle competenze informatiche e legali specializzate. (Rel)