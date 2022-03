Imprese: trasformazione di Banca Popolare di Sondrio in spa, chiusa positivamente offerta in opzione e prelazione azioni oggetto di recesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento a quanto reso noto in data 4 febbraio 2022 relativamente ai risultati dell'esercizio del diritto di recesso conseguente all'approvazione della delibera di trasformazione della Banca Popolare di Sondrio in società per azioni e all'offerta in opzione e prelazione delle azioni oggetto di recesso, la banca comunica che al termine del periodo di offerta in opzione e prelazione delle 12.676 azioni della banca, che si è concluso il 7 marzo 2022, tutte le 12.676 azioni offerte agli azionisti sono state collocate al prezzo unitario di euro 3,7548, prezzo determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, del Codice Civile. Il regolamento delle azioni collocate, così come il pagamento del controvalore delle azioni acquistate a seguito dell'esercizio del diritto di opzione e di prelazione - riferisce la nota - avverrà per il tramite di Monte Titoli e dei rispettivi intermediari in data 18 marzo 2022. Entro il 18 marzo 2022, sempre per il tramite di Monte Titoli e degli intermediari, la Banca procederà infine al pagamento, a favore degli azionisti che hanno esercitato il diritto di recesso, di tutte le Azioni Oggetto di Recesso a un prezzo pari al valore di liquidazione determinato, ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, del Codice Civile, in euro 3,7548 ciascuna.(Com)