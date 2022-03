Azerbaigian-Armenia: ministero Esteri di Baku, accordo di pace possibile con negoziati sostanziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un accordo di pace fra Azerbaigian e Armenia conducendo negoziati intensi, sostanziali e orientati a ottenere dei risultati. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri azerbaigiano, Leyla Abdullayeva, nel corso di una conferenza stampa. “Durante il suo discorso al Forum della diplomazia di Antalya, il ministro degli Esteri Jeyhun Bayramov ha parlato degli sforzi di costruzione della pace dell'Azerbaigian nel periodo successivo al conflitto. È stato osservato che, nonostante i passi intrapresi dal nostro Paese per normalizzare le relazioni tra l'Azerbaigian e l'Armenia, e le dichiarazioni di più alto livello sulla nostra disponibilità a firmare un accordo di pace con quel paese, nell'ultimo periodo l'Armenia non ha risposto”, ha spiegato la portavoce. La proposta dell'Azerbaigian sui principi di base per l'instaurazione delle relazioni tra i due Paesi è stata presentata all'Armenia dai mediatori alcuni giorni fa e riflette cinque principi di base per la normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi, ha aggiunto la portavoce. (segue) (Rum)