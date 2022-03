Azerbaigian-Armenia: ministero Esteri di Baku, accordo di pace possibile con negoziati sostanziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cinque principi indicati dall'Azerbaigian sono "riconoscimento reciproco del rispetto della sovranità, dell'integrità territoriale, dell'inviolabilità dei confini internazionalmente riconosciuti e dell'indipendenza politica reciproca; conferma reciproca dell'assenza di pretese territoriali l'una contro l'altra e accettazione degli obblighi giuridicamente vincolanti di non sollevare tale pretesa in futuro; obbligo di astenersi nelle loro relazioni interstatali dal minare la reciproca sicurezza, dalla minaccia o dall'uso della forza sia contro l'indipendenza politica che contro l'integrità territoriale, e in qualsiasi altro modo incompatibile con le finalità della Carta delle Nazioni Unite; delimitazione e demarcazione del confine di Stato e instaurazione di relazioni diplomatiche; sblocco del trasporto e di altre comunicazioni, costruzione di altre comunicazioni a seconda dei casi e creazione di cooperazione in altri campi di reciproco interesse. (Rum)