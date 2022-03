Ucraina: Raggi (M5s), necessità di tutelare i minori profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo testimoni nostro malgrado dei fatti di guerra che hanno colpito l'Ucraina per i quali moltissime persone, proprio a seguito di questo orrore, cercano di fuggire, di trovare rifugio. L'Italia mostra ancora una volta il suo cuore e la sua natura di nazione aperta agli altri: una rete di assistenza è emersa e si è attivata spontaneamente, si appoggia su tanti cittadini che vogliono accogliere. Tuttavia tra i profughi, di frequente e come succede in tragedie di tale intensità, vi sono anche minori non accompagnati, strappati dalle loro case, dai familiari, spaesati ed impauriti in un luogo e con persone che non conoscono e perciò vulnerabilissimi". Lo dichiara, in una nota stampa, la consigliera capitolina M5s Virginia Raggi. (segue) (Com)