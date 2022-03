Ucraina: Raggi (M5s), necessità di tutelare i minori profughi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non solo: chiediamo che tutte le persone che hanno manifestato il desiderio e la volontà di accogliere e aiutare i profughi minori ucraini possano usufruire di corsi di formazione rapidi così da poter essere sostenute nell'accoglienza e nell'ospitalità. In questo modo si potrebbe non solo disporre di un elenco di persone selezionate e qualificate a disposizione delle autorità competenti ma anche incidere positivamente e con efficacia sulla situazione di incertezza e gravità in cui versano giovani vite, vittime innocenti di queste atrocità. Per far fonte al più presto e nel migliore dei modi a questa emergenza ci siamo rivolti alla Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della regione Lazio e abbiamo depositato una mozione consiliare capitolina con le richieste appena descritte. Si può sempre fare la differenza: di fronte alla violenza inumana della guerra insieme creiamo una rete per offrire la pace", conclude. (Com)