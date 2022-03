Brasile: analisti Banca centrale, stime inflazione 2022 al 6,45 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha chiuso il 2021 con una crescita dell'inflazione al 10,06 per cento, secondo i dati ufficiali diffusi lo scorso 11 gennaio l'istituto nazionale di statistica (Ibge) segnalando che a dicembre, su mese, l'Ipca (Indice nazionale de preco ao consumidor amplio) è aumentato dello 0,73 per cento. Secondo l'Ibge si è trattato del peggiore risultato annuale dal 2015. Il valore è nettamente superiore rispetto a quello considerato dal Cmn come obiettivo centrale dell'inflazione, fissato per il 2021 al 3,75 per cento annuo, con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali in più o in meno. (segue) (Brb)