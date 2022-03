Pnrr: Romano (M5s), innalzamento costo materie prime lo mette a rischio, intervenire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Servono immediate misure per calmierare i prezzi e compensare i maggiori costi sostenuti dalle imprese e dalle famiglie, altrimenti il piano di ripresa economica e produttiva rischia di fallire. La situazione sta sfuggendo di mano, con prezzi alle stelle e materiali introvabili. A tutto ciò si aggiunge un quadro insostenibile sul fronte energetico, con le tariffe folli del gas che stanno bloccando intere filiere e una bolla speculativa sui carburanti che sta mettendo in ginocchio i settori dei trasporti e della logistica. Il momento è assai critico e il governo ha il dovere di fare tutto quanto è possibile per dare risposte concrete e immediate al Paese". Lo dichiara in una nota il capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro al Senato, Iunio Valerio Romano. (Com)