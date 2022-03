Puglia: Leo, uniti su proroga contratti docenti e personale Ata assunti in pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pandemia e i disagi che la stessa ha causato e continua a causare nelle nostre comunità scolastiche, purtroppo, non terminano con la fine dello stato di emergenza previsto per il 31 marzo prossimo". Lo ha dichiarato l'assessore all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione Puglia, Sebastiano Leo che ha aggiunto: "Resteranno ancora in vigore tutta una serie di misure cautelative e precauzionali per evitare il diffondersi di nuove ondate, anche e soprattutto in ambito scolastico. Per queste ragioni la comunità scolastica pugliese nella sua interezza chiede al governo un ulteriore impegno al fine di prorogare, almeno fino a fine giugno, i contratti del personale docente e del personale Ata assunto in ragione della pandemia". (segue) (Ren)