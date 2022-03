Puglia: Leo, uniti su proroga contratti docenti e personale Ata assunti in pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leo ha proseguito: "Sono oltre 4mila i docenti pugliesi e il personale Ata che da due anni sono impegnati nelle scuole della nostra regione per rinforzare gli organici nella gestione della crisi pandemica e nelle attività didattiche, un personale a cui noi tutti dobbiamo un enorme grazie per il lavoro profuso in condizioni di grandissima difficoltà. Per queste ragioni, anche a seguito del tavolo che ha avuto luogo stamattina con tutte le organizzazioni sindacali e con le associazioni dei dirigenti scolastici, dopo aver ascoltato le comunità degli studenti e delle famiglie, la scuola pugliese chiede al Governo di prorogare i contratti del suddetto personale, almeno fino al termine delle attività didattiche del corrente anno scolastico". (Ren)