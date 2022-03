Speciale energia: Bernini (FI), necessario nuovo scostamento bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha saputo distinguersi nel panorama nazionale ed internazionale per aver interpretato brillantemente i principi della corretta informazione" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- "La guerra è un moltiplicatore di paure e incertezze, ma i suoi effetti incidono già in modo pesante sui bilanci familiari a causa delle bollette e dei rincari sui generi di prima necessità. E’ ormai chiaro che serve un nuovo, urgente scostamento di bilancio". Lo scrive in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, secondo cui “ci sono due questioni cruciali che richiedono risposte tempestive: la speculazione sui carburanti, tipica purtroppo di tutte le emergenze, va assolutamente fermata, ma il governo deve fare la sua parte tagliando subito le accise, che sono fra le più alte d’Europa. Va bloccato sul nascere - sottolinea - l’assalto agli scaffali per accaparrarsi la pasta, che rischia di alimentare altre spirali speculative". (Com)