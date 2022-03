Imprese: Maggi (Confcommercio Milano), aziende in rosa in lenta ma costante ripresa dopo pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e Global Thinking Foundation hanno siglato l'accordo di collaborazione per la partecipazione delle imprenditrici del terziario a iniziative che contribuiscono a promuovere la parità di genere, l'autonomia economica e la valorizzazione del talento femminile. L'intesa è stata firmata da Claudia Segre, presidente di Global Thinking Foundation, e Lionella Maggi, presidente del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. L'accordo tra la più grande organizzazione femminile d'impresa del territorio, Terziario Donna Milano, e Global Thinking Foundation è l'inizio di un percorso di rafforzamento della parità di genere che parte dal mondo dell'impresa, della piccola e media impresa di prossimità, come quella rappresentata da Confcommercio. "Le imprese femminili hanno perso terreno in questi anni di emergenza pandemica - ha detto Lionella Maggi, presidente Gruppo Terziario Donna Confcommercio Milano -. Come sappiamo bene, infatti, la crisi ha impattato in modo più forte proprio sul lavoro delle donne e proprio le imprenditrici sono concentrate per quasi due terzi proprio nei settori che Confcommercio rappresenta: turismo, commercio, servizi". L'impresa femminile è in lenta, ma progressiva ripresa: le nuove imprese guidate da donne appaiono più solide nei parametri e nella forma societaria scelta. "Speriamo di poter dare un contributo a questo processo di rafforzamento della componente femminile del nostro settore grazie anche a questo accordo con un partner come Global Thinking Foundation. Mi sembra inoltre importante che questa collaborazione si attivi da Milano che, per numeri e storia, ha la responsabilità di farsi promotore e capofila delle grandi evoluzioni in tema economico e sociale", ha spiegato Maggi. (segue) (Com)