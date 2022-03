Imprese: Maggi (Confcommercio Milano), aziende in rosa in lenta ma costante ripresa dopo pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Prendersi cura di sé stesse e della propria indipendenza economica parte dalla partecipazione lavorativa e dalle risorse che da questa derivano. Per questo, il ruolo delle imprenditrici come professioniste ed al contempo datrici di lavoro è cruciale per lo sviluppo economico di questo Paese, anche per l'implementazione di un modello di responsabilità sociale d'impresa che le contraddistingue. Parlare, quindi, di cittadinanza attiva vuol dire affermare un proprio ruolo sociale, non come derivata di qualcun altro, ma come professionista autonoma, che si distingue per un suo impegno a contribuire alla comunità della quale fa parte", ha dichiarato invece Claudia Segre, presidente di Global Thinking Foundation.Gruppo Terziario Donna Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza riunisce le imprenditrici che ricoprono, in imprese o attività professionali iscritte ad associazioni costituenti Confcommercio MiLoMb, la funzione di titolare, legale rappresentante, socio di società di persone o di capitali. Si prefigge di promuovere la crescita professionale e favorire la promozione culturale delle imprenditrici associate. Ad oggi riunisce all'incirca 7.000 associate. (Com)