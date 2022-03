Lega: Centemero, su "Più voci" pieno rispetto regole, se ne prenderà atto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prendiamo atto del provvedimento assunto oggi e vedremo a breve quali ne saranno le motivazioni. Ma rimaniamo fermi sulle nostre posizioni. L'associazione 'Più voci' è stata amministrata nel pieno rispetto delle regole e siamo certi che nei successivi gradi di giudizio non si potrà che prenderne atto". Lo afferma in una nota il deputato Giulio Centemero, tesoriere della Lega, condannato oggi a Milano a otto mesi, con pena sospesa, per un presunto finanziamento illecito da 40 mila euro, all'associazione "Più voci", che avrebbe concordato tra il 2015 e il 2016 con il patron di Esselunga, Bernardo Caprotti. (Com)