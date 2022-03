Milite ignoto: Tripodi (FI), da Comune Guidonia grave offesa a simbolo unità nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mancata intitolazione di una strada di Guidonia Montecelio a Maria Bergamas, madre simbolica del Milite Ignoto, perché per l'amministrazione locale giallorossa è riconducibile al fascismo, è un'offesa grave a uno dei simboli della vittoria italiana nella Prima guerra mondiale nonché a un simbolo dell'unità nazionale. Lo dichiara Maria Tripodi, deputata di Forza Italia e capogruppo in commissione Difesa. "È l'ennesimo gesto ipocrita della sinistra e del movimento grillino contro un simbolo che non dovrebbe comportare divisioni ideologiche, visto che lo stesso presidente della repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio a Maria Bergamas e ogni anno tutta la politica commemora il Milite ignoto presso l'Altare della Patria di Roma”, prosegue. “Non c'è nessuna motivazione plausibile a questa insensata decisione, anzi è necessario risolvere al più presto questa vergognosa vicenda", conclude. (Rin)