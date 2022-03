Energia: Germania, legge su riserva gas dovrebbe entrare in vigore da primo maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge sull'istituzione in Germania di una riserva nazionale di gas dovrebbe essere approvata dal Bundestag ad aprile ed entrare in vigore dal primo maggio. Come riferisce il quotidiano “Rheinische Post”, tali tempistiche sono rese necessarie affinché l'intero semestre estivo possa essere dedicato al riempimento dei serbatoi di stoccaggio di gas in territorio tedesco in vista del prossimo inverno. La prima consultazione sul relativo progetto di legge è in programma al Bundestag per il 17 marzo. In particolare, entro il primo dicembre 2022, il cosiddetto “Responsabile per il mercato”, azienda controllata da tutti gli operatori di gasdotti in Germania, sarà obbligato a riempire gradualmente gli impianti di stoccaggio del gas fino al 90 per cento. Il livello di riempimento dovrebbe raggiungere il 65 per cento entro il primo agosto e l'80 per cento entro il primo ottobre. La riserva nazionale di gas ha lo scopo di garantire che i serbatoi di stoccaggio siano sempre sufficientemente riempiti, al fine di compensare i picchi di domanda durante la stagione fredda e garantire in tal modo una fornitura costante. I costi sostenuti per gli strumenti di intervento dovrebbero essere trasferiti agli utenti della rete del gas. (Geb)