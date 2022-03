Libia: prosegue da dieci giorni detenzione sei marinai tunisini nel carcere di Jadida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue da ormai dieci giorni la detenzione di sei marinai tunisini nel carcere libico di Jadida. Lo rende noto l’attivista per i diritti umani e capo dell’Osservatorio tunisino per i diritti umani Mustafa Abdel-Kabir all’emittente radiofonica tunisina “Jawhara Fm”. I marinai sono stati arrestati dalla Guardia costiera libica all’interno delle acque territoriali del Paese nordafricano. Abdel-Kabir ha aggiunto che sono in corso colloqui con la parte libica per il rilascio dei marinai e porre fine al sequestro del peschereccio su cui si trovavano al momento dell’arresto.(Tut)