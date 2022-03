Energia: Santanché (Fd'I), Governo tolga accise e Iva o pagherà poi prezzo altissimo in ammortizzatori sociali - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Per contrastare il caro bollette, occorre "per le aziende avere un credito di imposta pari all'aumento che hanno sulle proprie bollette" e "per tutti gli altri, il governo dovrebbe immediatamente togliere le accise e anche l'Iva perché sono soldi che gli italiani pagano e vanno allo Stato". Lo ha affermato la senatrice e portavoce regionale di Fratelli d'Italia, Daniela Santanché, a margine della conferenza che ha annunciato l'ingresso in Fratelli d'Italia dei Sindaci di Monte Cremasco e di Chieve, Lupo Stanghellini e Davide Bettinelli. (Video: Agenzia Nova) (Rem)