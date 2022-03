Torino: Lo Russo, tema energetico rinviato a lungo, occorre pianificazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ”La politica per troppo tempo ha rinviato il tema dell’approvvigionamento energetico continua Lo Russo. -. Rinviare l’argomento ha reso ancora più evidente, oggi, il problema. La pianificazione energetica è indispensabile, la dipendenza dall’estero ci espone a rischi e costi maggiori. Nello specifico, l’invasione russa in Ucraina ha reso evidente che le nostre strategie di transizione energetica vanno aggiornate. Un ripensamento che nel breve periodo deve prevedere l’intervento del governo, per evitare il pesante impatto sulle imprese e sulla pubblica amministrazione del caro bollette”, conclude. (Rpi)