Energia: M5s, governo intervenga subito su prezzo gas e accise carburanti

18 ottobre 2021

- La situazione sul fronte energetico si fa di giorno in giorno più drammatica. Il governo non aspetti un minuto di più: serve un intervento deciso sulle accise per almeno due trimestri, come ha specificato anche il presidente Conte. Lo affermano i senatori del Movimento cinque stelle in commissione Industria, Commercio e Turismo Gianni Girotto, Cristiano Anastasi, Marco Croatti, Gabriele Lanzi e Sergio Vaccaro. “I distributori di carburante - sottolineano - stanno chiudendo perché c'è vergogna a tenere questo regime di prezzi totalmente folle”. “Parallelamente - proseguono - è necessario lavorare sugli extraprofitti delle major del petrolio: istituire un fondo di solidarietà per famiglie e imprese ci pare il minimo. Inoltre ci aspettiamo che il premier Draghi inizi seriamente a ragionare sulla necessità di uno scostamento di bilancio: abbiamo intere filiere al palo a causa dell'escalation incontrollata del costo dell'energia”. “È in atto - affermano - una probabile speculazione sul mercato che va interrotta normativamente sollecitando responsabilmente coloro che stanno facendo extraprofitti ingiustamente, e calibrando un calmieramento delle tariffe. Si tratta di una vera e propria pandemia energetica, e come accadde nel 2020 con l'avvento del Coronavirus servono contributi subito per le imprese energivore e per i nuclei familiari meno abbienti”. “Auspichiamo un intervento immediato, e una spinta in sede europea perché si lavori subito a un Energy Recovery Fund. E che si percorra la via intrapresa dal ministro Di Maio sulla diversificazione degli approvvigionamenti. Non c'è tempo da perdere, o tra sette giorni avremo un paese fermo", concludono. (Rin)